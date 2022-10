Scuola 15 nuovi insegnanti di religione in Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 08 OTT - A 15 nuovi docenti di religione cattolica il vescovo Ivo Muser ha conferito ieri sera a Bolzano il mandato ecclesiale a tempo indeterminato. Presupposto per la cosiddetta missio canonica è un'esperienza triennale di insegnamento. Nella celebrazione in duomo a Bolzano il vescovo Ivo Muser ha conferito il mandato ecclesiale a 15 nuovi insegnanti della religione cattolica che hanno ultimato il percorso triennale di avviamento. Il mandato ecclesiale a tempo indeterminato attesta l'idoneità permanente dei docenti in possesso del corrispondente titolo accademico: attualmente sono circa 470 gli uomini e le donne in servizio nelle scuole altoatesine.

L'insegnamento della religione cattolica presuppone il mandato esplicito della Chiesa. Nel tempo attuale questa missione è preziosa ma impegnativa, ha detto il vescovo durante la celebrazione in duomo: "Soprattutto oggi, con la Chiesa che si trova ad affrontare venti contrari dall'interno e dall'esterno, c'è bisogno di persone capaci di senso critico nella società contemporanea e di empatia nella Chiesa". (ANSA).