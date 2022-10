Rissa con coltello a Bolzano, polizia interviene con taser

(ANSA) - BOLZANO, 08 OTT - Personale della Questura di Bolzano ha effettuato nei giorni scorsi due arresti, nel primo caso, nella flagranza dei reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre nel secondo, a finire in carcere è stato un cittadino straniero clandestino rientrato in Italia senza la necessaria autorizzazione dopo essere stato espulso con accompagnamento alla frontiera.

In un altro caso una pattuglia è intervenuta per una rissa, nata presumibilmente per dissapori legati allo spaccio di stupefacenti. Nel corso della lite uno dei due ha colpito l'altro con un grosso coltello da cucina, ferendolo in prossimità dell'occhio. Gli agenti si sono visti costretti ad estrarre il taser per far desistere l'aggressore. È peraltro stata sufficiente tale estrazione l'attivazione del puntatore laser per convincere il soggetto a deporre l'arma. Al termine è stato denunciato per minacce e lesioni aggravate.

Nell'ambito di diverse operazioni antidroga, con l'ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, sono state sequestrate numerose dosi di sostanza stupefacente, per un totale di quasi 100 grammi di hashish, 9 di cocaina, e 4 di eroina oltre a 5.000 Euro di denaro contante ritenuto provento dell'attività di spaccio. Quattro persone sono state segnalate alla Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

