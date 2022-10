Incidente mortale in moto a Lona-Lases

(ANSA) - BOLZANO, 08 OTT - Secondo incidente motociclistico mortale nel giro di poche ore in Trentino. A Lona-Lases un centauro ha perso la vita in uno scontro con un furgone. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori.

Ieri sera ad Arco Andrea Bertoldi, 43enne di Riva del Garda, è invece morto candendo rovinosamente per terra con la sua moto.

Fatale è risultato l'impatto contro una recinzione. (ANSA).