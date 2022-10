A Bolzano Urban Play Agenda per un futuro sostenibile

(ANSA) - BOLZANO, 08 OTT - I prati del Talvera a Bolzano sono stati palco di Urban Play Agenda 2030, uno spazio di sensibilizzazione e attivazione della cittadinanza sui 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 Onu. Il progetto fa parte del Festival per lo sviluppo sostenibile 2022 organizzato a ottobre da Asvis l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile in diverse città italiane. "E' importante attivare azioni di sostenibilità e nuovi comportamenti per un futuro migliore", ha sottolineato Irene Visentini di Studio Comune e una delle promotorici dell'evento.

Secondo Visentini, la giornata sui prati del Talvera, con diversi stand per illustrare i 17 Obiettivi, dimostra che "ci sono tante realtà diverse attive sul territorio che si impegnano per uno sviluppo sostenibile". "E' importane - ha proseguito - sensibilizzare e informare, ma è ancora più importante intraprendere passi concreti individuali, ma anche professionali e strutturali". Nel pomeriggio si è svolto un dibattito sulle "Sfide e impatto dell'Agenda 2030. Come possiamo contribuire al suo prossimo sviluppo?" con la partecipazione dell'assessora provinciale Maria Hochgruber Kuenzer, l'assessora comunale Chiara Rabini, moderato da Hanspeter Vikoler dell'Onu World Food Programme. (ANSA).