Uccise marito con il metanolo, arrestata in Repubblica Ceca

(ANSA) - BOLZANO, 07 OTT - Nella giornata di ieri, nella città di Brno, su indicazioni fornite dalla squadra mobile della Questura di Bolzano ed in esecuzione di un mandato di arresto europeo richiesto dalla procura della repubblica di Bolzano, la Polizia della Repubblica Ceca ha proceduto all'arresto di Jana Surkalova. La donna è stata condannata all'ergastolo dalla Corte di assise del tribunale di Bolzano (condanna poi confermata nei successivi gradi di giudizio) per l'omicidio del marito Joseph Surkala, deceduto a Bolzano nel dicembre del 2013, commesso con l'utilizzo di metanolo in una quantità tale da cagionarne prima un'intossicazione acuta e poi la morte. (ANSA).