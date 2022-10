Pnrr: 4 milioni di euro per una Val Venosta più sostenibile

(ANSA) - BOLZANO, 07 OTT - La Comunità Comprensoriale Val Venosta disporrà le risorse economiche del Pnrr per la creazione di una comunità energetica per gli edifici pubblici e un impianto pilota come distributore di idrogeno.

Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (Dara) a Roma ha pubblicato il 28 settembre l'elenco dei progetti approvati per il finanziamento di cosiddette Green Communities. Tra questi c'è il progetto della Comunità Comprensoriale Val Venosta, che si è candidato con una proposta progettuale ambiziosa e ora potrà disporre di circa 4 milioni di euro di fondi Pnrr.

La Comunità Comprensoriale Val Venosta ha elaborato i temi principali in collaborazione con BASIS Vinschgau, promotore per lo sviluppo regionale. Oltre alla creazione di una comunità energetica per gli edifici pubblici, la digitalizzazione delle centrali elettriche per supportare gli operatori di rete e la costruzione di un impianto pilota come distributore di idrogeno, è prevista anche la valorizzazione del legno locale.

Le Green Communities sono comunità di aree locali e montane che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio.

Inoltre, si tratta di stabilire uno scambio con le aree urbane vantaggioso per entrambe le parti. Tutto questo con il coinvolgimento della comunità locale e in collaborazione con il partenariato socio-economico, si legge in una nota della Provincia. (ANSA).