Domenica torna dopo 2 anni di pausa Bolzanoinbici

(ANSA) - BOLZANO, 07 OTT - La Stracittadina su due ruote è giunta alla 26a edizione. In una città senz'auto dalle 9.30 alle 16.30 attesi oltre 5.000 partecipanti. La manifestazione è non competitiva e aperta a tutti. Tante le manifestazioni di contorno. Quartier generale: il piazzale delle feste sui prati del Talvera E' stata presentata stamane in municipio dall'Assessore comunale alla Mobilità Stefano Fattor, l'edizione 2022 di bolzanoinbici, la grande festa delle due ruote in programma domenica 9 ottobre con la città chiusa al traffico dalle 9.30 alle 16.30. La Stracittadina in bicicletta organizzata dall'Assessorato alla Mobilità del Comune con il supporto della UISP, prenderà il via alle 9.30 e coinvolgerà tutti i quartieri cittadini. Nutrito il programma di iniziative e manifestazioni collaterali. Quartier generale dell'evento: il piazzale delle feste sui prati del Talvera. Attesi al solito oltre 5.000 partecipanti.

Dopo due anni di stop causa pandemia, torna dunque una manifestazione molto amata e partecipata che potrà godere anche del bl occo del traffico motorizzato nel centro abitato (ad eccezione dei soliti corridoi di transito) che si protrarrà per l'intera giornata fino alle 16.30. Cinque i possibili punti di partenza del percorso non competitivo e aperto a tutti: piazza Montessori, piazza Tribunale, piazza Matteotti, parco Mignone e parco Cappuccini. Punto di arrivo e quartier generale dell'evento il piazzale delle feste sui Prati del Talvera che alle 17.30 ospiterà anche l'estrazione finale dei premi in palio (biciclette) e soprattutto sarà il centro di una serie di attività ludiche e ricreative che si protrarranno per tutto il giorno. Tanti eventi anche nelle piazze e nei luoghi toccati da bolzanoinbici. Tra questi anche visite guidate nei musei e alla centrale di teleriscaldamento. (ANSA).