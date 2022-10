Covid: in Alto Adige aumentano vaccinazioni dopo boom casi

(ANSA) - BOLZANO, 07 OTT - In Alto Adige con l'inizio della nuova campagna vaccinale e l'impiego del vaccino adattato alle varianti Omicron, la domanda è aumentata. Complessivamente, nell'ultima settimana sono state somministrate 1.942 dosi alla popolazione residente nelle Provincia autonoma.

Mentre il 23 settembre sono state registrate 889 nuove vaccinazioni, il 29 sono salite a 1.269. La maggior parte delle dosi somministrate nell'ultima settimana (1.942) sono state quelle di richiamo con il nuovo vaccino adattato, di cui 1.762 quarte dosi e 148 terze dosi. In termini di fasce anagrafiche, rispetto all'ultimo report, 495 persone di età superiore ai 70 anni si sono vaccinate per la 4/a volta, seguite dagli ultrasessantenni con 419 vaccinazioni e dagli ultraottantenni.

In quest'ultimo segmento sono state somministrate 305 quarte dosi.

Vista la crescente ondata di contagi, il viceresponsabile del team covid-19, Patrick Franzoni, è convinto che questo sia il momento giusto per rinnovare la protezione vaccinale: "Per il richiamo, utilizziamo il miglior vaccino adattato. È importante che il maggior numero possibile di persone venga vaccinato ora per affrontare al meglio l'inverno. La vaccinazione protegge in modo affidabile da un decorso grave e, nei primi mesi, riduce notevolmente il rischio di infezione". (ANSA).