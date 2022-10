Bortolotti nuova presidente del tribunale di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 07 OTT - Cerimonia di insediamento, oggi in tribunale a Bolzano, per la nuova presidente del tribunale, Francesca Bortolotti. Bolzanina, di 54 anni, sposata e madre di due figli, Bortolotti finora era giudice civile del tribunale con le funzioni di presidente del collegio fallimentare.

Bortolotti, dopo la nomina da parte del Csm, aveva assunto l'incarico già un mese fa ma solo oggi si è svolta la cerimonia di insediamento.

Nel suo intervento, la neo presidente ha indicato i "tre valori fondamentali" da porre alla base della sua dirigenza: "Il valore dell'aspetto umano, cioè della serenità sul lavoro, il valore delle competenze e della professionalità e soprattutto il valore dell'organizzazione giudiziaria. Sono convinta che l'efficienza ed il buon funzionamento della giustizia non si raggiunga con le sole riforme: ciò che fa la differenza è l'organizzazione e penso, sotto questo aspetto, di poter dare molto al mio ufficio".

Infine, Bortolotti ha auspicato una disincentivazione delle liti temerarie e, nel settore civile, una "valorizzazione della conciliazione". (ANSA).