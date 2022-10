Pnrr: il budget per il Trentino sale a 1,54 miliardi di euro

(ANSA) - TRENTO, 06 OTT - "Allo stato attuale, il budget complessivo del Pnrr del Trentino ha raggiunto l'importo complessivo di un miliardo e 546 milioni di euro, 240 milioni in più rispetto al dato ufficiale del maggio scorso. Si tratta di un insieme di progetti strategici che si è arricchito strada facendo e che vede tutte le realtà del sistema Trentino impegnate a lavorare alacremente per rispettare le scadenze". Lo ha detto - informa una nota - l'assessore allo sviluppo economico della Provincia di Trento, Achille Spinelli, durante il 2/o incontro del Tavolo permanente provinciale di confronto sul Pnrr e sul Piano nazionale degli investimenti complementari in Trentino.

In base ai dati, il 39,55% degli interventi (per 221,3 milioni di euro) è in capo alle amministrazioni locali, seguite da Provincia (203,7 milioni, pari al 36,41% del totale), gli enti strumentali, come Fbk e Fem (81,19 milioni, al 14,51%), l'Università do Trento e il conservatorio "Bonporti" (36,8 milioni, 6,58%) e i soggetti privati (16,5 milioni, 2,94%).

