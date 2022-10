Ferrovia Valsugana, prolungato servizio con bus sostitutivo

(ANSA) - TRENTO, 06 OTT - Il servizio sulla linea ferroviaria Valsugana, tra Trento, Borgo e Bassano, è stato riprogrammato con corse sia su rotaia, sia su gomma, tramite bus sostitutivo.

Il provvedimento è stato preso - informa la Provincia di Trento - per adeguare la messa in esercizio dei treni in relazione alle disponibilità del materiale rotabile.

Da fine agosto, il servizio è svolto per circa metà delle corse con bus sostitutivi per ragioni di sicurezza, che impongono un maggiore "turnover" dei treni a causa di un consumo anomalo dei bordini delle ruote, emerso da marzo 2021. L'attuale carenza di materiale rotabile rende ancora necessario le sostituzioni. Se dovesse aumentare la disponibilità di treni, sarà valutata l'ipotesi di modificare l'offerta.

Nel frattempo, l'assessore alla mobilità della Provincia autonoma di Trento, Mattia Gottardi, ha chiesto a Rfi di intervenire con la sostituzione dei binari che sembrano causare l'eccessiva usura delle ruote. I tecnici avrebbero individuato l'origine dei problemi nello scartamento dei binari in un tratto specifico. (ANSA).