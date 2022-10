Droga: 15 perquisiti dei carabinieri a Riva, Rovereto e Cles

(ANSA) - TRENTO, 06 OTT - Nella mattinata del 5 ottobre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riva del Garda, coadiuvati dalle Compagnie Carabinieri di Rovereto e Cles, hanno eseguito 15 decreti di perquisizione domiciliare e personale nei confronti di altrettanti soggetti, tra italiani, albanese e marocchini, di età compresa tra i 21 ed i 52 anni, residenti nelle zone di Riva del Garda, Rovereto, Cles. Agli stessi è stato inoltre notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari svolte nei loro confronti. Solo uno degli indagati - precisa una nota dell'Arma - svolge attività lavorativa, mentre tutti gli altri risultano disoccupati.

Molti soggetti risultano anche avere precedenti specifici per spaccio di stupefacente.

L'indagine, coordinata dalla Procura di Trento, è nata nella primavera del 2020, protraendosi sino a tutto il 2021. Tutto è partito da un semplice controllo sul territorio dove i militari hanno sequestrato mezzo chilo di marijuana. Si tratta di un'operazione che ha permesso di individuare due organizzazioni parallele che si occupavano dello spaccio a Riva del Garda e Rovereto. Lo stupefacente, proveniente dal Bresciano, arrivava nel territorio trentino tramite corrieri che utilizzavano sia auto private che treni regionali. Fra i clienti vi erano anche professionisti e studenti. La principale sostanza oggetto di spaccio è risultata essere l'hashish, non mancando comunque sostanze come cocaina e marijuana.

Gli investigatori - ancora la nota - hanno calcolato, per le organizzazioni, un volume di affari di circa 500.000 euro all'anno. Ogni organizzazione riusciva a ricavare giornalmente in media quasi 1500 euro. In particolare, vi era un commerciante che si avvaleva del proprio esercizio per svolgere la sua attività parallela di spaccio. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati circa 15 chili di hashish e 600 grammi di cocaina e tredici sono state le persone arrestate in flagranza di reato. Alla fase finale hanno collaborato anche i nuclei cinofili dell'Arma e della Finanza di Trento. Nel corso di ulteriori perquisizioni ad Arco sono stati sequestrati 40 grammi di hashish e 600 grammi di marjuana. (ANSA).