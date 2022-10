Il caffè del Landhaus Bar resta 'speciale' per altri 6 anni

(ANSA) - BOLZANO, 05 OTT - Da più di sei anni la cooperativa sociale onlus di tipo B gestisce il Landhaus Bar in centro a Bolzano. Renovas è stata fondata nel 2009 con l'obiettivo di favorire l'integrazione di persone con disabilità o svantaggiate nel mondo del lavoro. Dopo sei anni di gestione, la cooperativa di recente si è nuovamente aggiudicata la gara pubblica e la Provincia Autonoma di Bolzano le ha assegnato la gestione del Landhaus Bar fino al 2028.

Renovas è una delle poche cooperative sociali attive nel settore gastronomico. Attualmente il Landhaus Bar impiega dodici persone, di cui tre con invalidità. Prestano servizio, inoltre, quattro tirocinanti con diversi svantaggi. I collaboratori con invalidità e i tirocinanti lavorano fianco a fianco con personale specializzato e sono sostenuti attraverso corsi di formazione specifici e accompagnamento pedagogico. Renovas conta in totale 26 dipendenti, tra cui dieci persone con invalidità riconosciuta, e sette tirocinanti. I collaboratori e le collaboratrici svolgono la propria attività presso il Landhaus Bar, Schloss Rechtenthal, nella logistica degli indumenti usati, come custodi e nell'amministrazione. Joachim Kerer (Presidente), Matthias Spögler (Vicepresidente) e Heiner Schweigkofler compongono il direttivo della cooperativa.