Editoria: dal 18 ottobre in edicola 'il Nuovo Trentino'

(ANSA) - TRENTO, 05 OTT - 'Dal 18 ottobre 2022 sarà in edicola, dal martedì alla domenica, un nuovo prodotto editoriale con una formula innovativa volta a completare il panorama informativo regionale. La testata, diretta da Paolo Mantovan, sarà denominata 'il Nuovo Trentino - quotidiano indipendente di informazione e approfondimento' e sarà distribuita in versione cartacea in edicola o in abbonamento e in versione digitale tramite l'applicazione disponibile sulle varie piattaforme internet'. Lo comunica una nota della Sie spa, Società iniziative editoriali. (ANSA).