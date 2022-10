Austria: quotidiano Wiener Zeitung sarà solo online

(ANSA) - BOLZANO, 05 OTT - La Wiener Zeitung, quotidiano austriaco controllato dallo Stato e una delle più antiche testate europee, non uscirà più in forma cartacea, ma solo online. La testata viennese, che esce dall'8 agosto 1703, continuerà comunque ad esistere come mensile.

L'annuncio è stato fatto dalla ministra per l'editoria Susanne Raab. Il governo è infatti proprietario della Wiener Zeitung che finora si finanziava con la pubblicazione della gazzetta ufficiale e degli annunci istituzionali.

L'obbligo di pubblicazione sulla Wiener Zeitung decade con la fine dell'anno e così viene anche meno l'entrata più importante, ovvero 20 milioni di euro. La casa editrice statale Media Hub Austria in futuro punterà maggiormente sulle sue attività nel campo della formazione. Anche se la ministra ha rassicurato il personale escludendo tagli, il cdr critica il provvedimento. La Wiener Zeitung - si legge in una nota - "è uno dei migliori giornali in Austria e da tempo è presente anche sul web". La redazione contesta, infine, di "non essere stata coinvolta in nessuna fase di questo cambiamento di immensa portata". (ANSA).