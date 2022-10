Valente responsabile comunicazione della Caritas Italiana

(ANSA) - BOLZANO, 04 OTT - L'ex direttore della Caritas altoatesina Paolo Valente è stato chiamato a Roma in Caritas Italiana per partecipare al processo di sviluppo e rinnovamento nel ruolo di responsabile nazionale della comunicazione, ruolo che ha assunto il 1 ottobre. "Nello specifico si tratta di guidare il team che, a Roma, si occupa di tutti gli aspetti della comunicazione interna e verso l'esterno (ufficio stampa, siti internet, pubblicazioni, social ecc.)", spiega Valente all'ANSA. "Si tratta - prosegue - anche di supportare le 220 Caritas diocesane che operano in Italia nell'ambito della comunicazione".

Lo scorso febbraio il vescovo Ivo Muser aveva sollevato Valente dalla direzione della Caritas Diocesi di Bolzano-Bressanone e da presidente della Fondazione Odar e incaricato Franz Kripp ad interim con la guida della Caritas, che a giugno è passata poi definitivamente a Beatrix Mairhofer.

Valente ha avviato un ricorso canonico contro il decreto col quale era stato sollevato dai suoi incarichi diocesani, in quanto ritiene che "non ci sia alcun grave motivo che giustifichi la revoca e che altre siano le motivazioni che hanno provocato questa decisione". Il ricorso - informa - è ancora pendente presso la Santa Sede (Dicastero per il Clero) "che sta facendo le sue valutazioni". (ANSA).