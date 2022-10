Nobel: Zeilinger ha un forte legame con Innsbruck

(ANSA) - BOLZANO, 04 OTT - Ha un forte legame con l'università di Innsbruck il premio Nobel Anton Zeilinger. Il fisco austriaco nel 1990 è stato nominato professore ordinario dell'università di Innsbruck, dove ha guidato l'istituto di fisica sperimentale. Proprio in Tirolo ha posto le basi per i futuri successi dei ricercatori austriaci nel campo della fisica quantistica, in stretta collaborazione con Rainer Blatt, Rudolf Grimm, Peter Zoller e Hans Briegel. Un capitolo importante della ricerca sul teletrasporto quantistico è stato scritto proprio a Innsbruck. (ANSA).