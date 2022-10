Energia: Kompatscher, strategia in tre tempi contro aumenti

(ANSA) - BOLZANO, 04 OTT - La giunta provinciale di Bolzano adotterà una strategia in tre tempi (breve, medio e lungo termine) per affrontare crisi energetica ed aumento dei costi dell'energia. L'esecutivo nel ha discusso nella seduta di questa mattina e nel pomeriggio incontrerà le parti sociali ed i rappresentanti delle categorie economiche per discutere le possibili misure.

Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha sottolineato le difficoltà ad uscire dall'attuale sistema di definizione dei prezzi di elettricità e gas. A breve termine, ha affermato, l'unica strada percorribile è quella di fornire un sostegno diretto e di chiedere ulteriori sconti ai produttori.

In particolare, la Provincia interpellerà Alperia, società partecipata dalla mano pubblica, rinunciando ad un'ulteriore distribuzione degli utili per sostenere sconti per i consumatori. Inoltre, ha proseguito Kompatscher, la stessa Provincia studierà le modalità per ridurre i propri consumi e passare, ove possibile, a fonti di energia rinnovabili.

Nel medio termine, ha spiegato il presidente altoatesino, si tratta di attuare il più rapidamente possibile gli obiettivi del piano climatico accelerando il passaggio dall'energia fossile alle fonti rinnovabili. Nel lungo termine, infine, "dobbiamo valutare cosa possiamo fare in materia di autonomia energetica" ha detto Kompatscher includendo il tema dell'autorità regolatrice provinciale. "Per istituirla, servirà una norma d'attuazione che va concordata con il governo - ha chiarito il presidente - ma poi bisogna anche vedere quale reale utilità potrebbe avere".

Il pacchetto di misure e il relativo quadro di bilancio saranno poi presentati al consiglio provinciale. (ANSA).