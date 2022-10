Covid: volano i contagi in Alto Adige, 1.305 in 24 ore

(ANSA) - BOLZANO, 04 OTT - Volano i contagi da Covid-19 in Alto Adige, mentre, dopo alcuni giorni senza decessi, viene segnalata una nuova vittima dell'infezione che porta il totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, a 1.545.

I nuovi positivi accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore sono 1.305: di questi, 14 sono stati rilevati sulla base di 263 tamponi pcr e 1.291 sulla base di 3.794 test antigenici. Quasi un quarto delle nuove infezioni si registra nella fascia di età fra i 50 ed i 59 anni.

Continua a crescere l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti che ora è 789 (85 in più rispetto ad ieri), mentre ha un'impennata il numero degli attualmente positivi ed in isolamento che sono 5.002 (1.071 in più).

Nel complesso, sono stabili i ricoveri che, secondo dati aggiornati ad ieri, sono 113 in area medica (2 in meno rispetto al giorno precedente), 2 in terapia intensiva e 6 nelle strutture private convenzionate (4 in più rispetto al 19 settembre). I guariti sono 232 per un totale di 260.205. (ANSA).