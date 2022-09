Medicina di genere, per sapere e capire il bisogno di salute

(ANSA) - BOLZANO, 29 SET - Al via domani a Bolzano la prima edizione del meeting We Will - We Women in Long Life la rassegna di talks sulla salute della donna e medicina di genere con esponenti della comunità scientifica nazionale, incontri, percorsi esperienziali olistici, e iniziative collaterali, in programma al Teatro Cristallo, e in streaming sul sito wewomeninlonglife.IrisRoma.org , dal 30 settembre al 2 ottobre.

"Per sapere, per capire per rispondere al bisogno di salute delle donne e della medicina di genere specifica, libera da ogni stereotipo, per dare strumenti attendibili di conoscenza, per difendere e promuovere la nostra salute, per capire le differenze, perché la sfida per la miglior cura possibile non è solo una battaglia femminile", spiegano le organizzatrici. Tre giorni di talks, aperti al pubblico e alle associazioni di pazienti, con esperte ed esperti per identificare e mettere in relazione i bisogni più stringenti su i territori circa la salute della donna, testimonianze, storytelling, percorsi esperienziali è molto altro.

Si comincia il 30 settembre con le relazioni su equità e cure consone sul genere, sul cervello e il cuore e le emozioni. Alle 20 segue il concerto " Sing for life" del Coro Artemisia, 50 donne che cantano per le donne. Il 1 ottobre gli incontri riguardano la salute della donna nelle diverse età della vita, i tumori femminili, inaugurando il mese della prevenzione del tumore al seno, la salute alimentare, l'osteoporosi, il pavimento pelvico, il valore del movimento, il ruolo delle associazioni. A margine dei talks i percorsi esperienziali di BioDanza, Yoga, esercizi per il pavimento pelvico. Il 2 ottobre è prevista una passeggiata terapeutica, una lezione di ginnastica dolce e di tiro con l'arco. Nel foyer del Teatro Cristallo, sarà esposta una selezione di libri dedicati agli argomenti e un corner dove sarà possibile confrontarsi con i professionisti presenti al festival. (ANSA).