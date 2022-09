Gimbe: contagi Covid in aumento in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 29 SET - Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, in Alto Adige, nella settimana 21-27 settembre, si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti (603) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (31,4%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (15,8%) e in terapia intensiva (4%). Anche in Trentino c'è un peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (563) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (44,1%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (11,6%) e in terapia intensiva (2,2%).

In Provincia di Bolzano la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 13,1%, mentre in Trentino è pari al 8,8% (media Italia 10%).

(ANSA).