A Bolzano tornano le mostre Unicef con Annamaria Lorenzini

(ANSA) - BOLZANO, 29 SET - Lunedì 3 ottobre si inaugura alle ore 18.30, nella sede bolzanina dell'Unicef di Corso Italia 51, l'esposizione personale dell'artista bolzanina Annamaria Lorenzini. La sua arte spazia dal figurativo classico fino alla ricerca di nuove modalità che vanno dall'uso di materiali "poveri" come cartone, legno compensato sughero e linoleum.

All'esplorazione di tecniche classiche miste, alla scoperta dell'astratto, sconosciuto e stimolante. Il tutto per esprimere al meglio le sue sensazioni e le sue emozioni al pubblico. Da alcuni anni fa parte dell'Associazione "Amici dell'arte" e del "Club Arcimboldo" e ha partecipato a numerose mostre collettive nelle principali gallerie cittadine e nel 2019 ha tenuto anche una mostra personale presso la Piccola Galleria.

Proseguono dunque gli eventi artistici e culturali con i quali la presidente Unicef di Bolzano Patrizia Daidone vuole ancora una volta lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti soprattutto dei soggetti più deboli della nostra società, i bambini, vittime di catastrofi naturali e di conflitti come quello che stiamo vivendo in tutta la sua tragicità in queste ore in Ucraina. Nei prossimi mesi, sempre nella sede bolzanina dell'Unicef, sono previste altre esposizioni con protagonisti soprattutto artisti locali che hanno sposato la causa di Unicef. A fare da compagnia agli artisti, con le loro opere, ci saranno anche le tante Pigotte fatte a mano dalle volontarie del centro che saranno felicissime di essere adottate da un gesto di amore e di solidarietà da quanti faranno visita agli eventi in programma nei mesi a venire. L'esposizione durerà dal 3 al 21 ottobre 2022, e sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.00-12.30 e 15.30-17.30.

