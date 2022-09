Giornalisti: a Bolzano assemblea per i 50 anni del Sindacato

(ANSA) - TRENTO, 28 SET - Il Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige ha festeggiato, nell'ambito di un'assemblea dei soci organizzata al Noi Techpark di Bolzano, il 50/o anniversario dalla fondazione. All'iniziativa, durante la quale è stata presentata una pubblicazione dedicata alla storia dell'associazione di categoria locale, hanno preso parte anche i vertici della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) e del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (Cnog).

L'assemblea è stata aperta dal direttore emerito della Fnsi e segretario generale della Fondazione sul giornalismo, Giancarlo Tartaglia, che ha illustrato la storia del giornalismo in Trentino Alto Adige a partire dall'irredentismo di inizio Novecento.

"Credo che ciò che ha caratterizzato il Sindacato dei Giornalisti del Trentino Alto Adige sia stata la serietà e lo spirito di squadra che è stata la cifra distintiva in questi 50 anni non solo dell'associazione regionale di stampa, ma anche della collaborazione con tutti gli altri enti di categoria.

Nonostante tutto, abbiamo cercato di reggere e di tenere la barra dritta della barca del giornalismo in un mare in tempesta", ha poi detto il segretario regionale, Rocco Cerone.

