Covid: un ulteriore decesso e 579 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 SET - In Alto Adige nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo decesso per covid. Si tratta di una donna ultraottantenne. Sale l'incidenza settimanale che raggiunge 540 casi su 100.000 abitanti, ovvero +33 rispetto a ieri.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 205 tamponi PCR e registrato 12 nuovi casi positivi.

Inoltre 567 test antigenici dei 2.055 test eseguiti ieri sono risultati positivi.

Le persone in quarantena sono 3.241. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 79, quelli ricoverati in reparti di terapia intensiva sono 4 (dati aggiornati ieri, 27 settembre). (ANSA).