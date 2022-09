Covid: 696 nuovi positivi in Trentino, zero decessi

(ANSA) - TRENTO, 28 SET - Sono 696 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Trentino nelle ultime 24 ore. Non si registrano decessi. È quanto emerge dal bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

Del totale dei nuovi contagi, 687 sono stati rilevati con i tamponi antigenici (su 2.249 test effettuati) e nove con i molecolari (su 177 test).

I pazienti ricoverati risultano 59, di cui tre in rianimazione. Sette i nuovi ricoveri registrati nella giornata di ieri a fronte di dieci dimissioni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.254.623, di cui 428.946 seconde dosi, 340.998 terze e 33.688 quarte dosi. (ANSA).