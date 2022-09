Cocaina, larve e sporco: Questore chiude bar a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 28 SET - Il Questore Giancarlo Pallini ha disposto, la sospensione per 15 giorni della licenza d'esercizio del "Bar Ristoro Baccio", in via Milano a Bolzano. Nell'ambito di un controllo, avvenuto nei giorni scorsi, sono state riscontrate dagli agenti le pessime condizioni igienico sanitarie degli ambienti e degli elettrodomestici adibiti alla preparazione di alimenti e bevande, nonché sono stati rinvenuti alcuni alimenti in stato di decomposizione, con la presenza di numerosi insetti e larve, ed altri privi di etichettatura obbligatoria. Inoltre, sono stati trovati, all'interno della cucina, cocaina e 18 bustine in propilene di colore trasparente, utilizzate per confezionare la sostanza stupefacente nonché notevoli somme di denaro, informa la Questura. (ANSA).