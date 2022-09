Bambino cade in bici al lago di Resia, è grave

(ANSA) - BOLZANO, 28 SET - In Val Venosta un bambino tedesco di cinque anni ha riportato gravi ferite a seguito di una caduta in bici. Il bimbo era in compagnia della sua famiglia che si trova in un campeggio a San Valentino alla Muta. La famiglia proveniente dalla Germania nel pomeriggio di ieri aveva deciso di fare un giro attorno al lago di Resia. Poco prima dell'arrivo, in un punto in discesa accanto alla diga, il bambino è caduto, rimanendo a terra immobile. I soccorritori hanno prestato le prime cure e il bambino è stato trasportato dall'elicottero di emergenza Pelikan 3 all'ospedale di Bolzano.

