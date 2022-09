Elezioni: testa a testa Biancofiore-Conzatti a Rovereto

(ANSA) - BOLZANO, 26 SET - Al Senato a Rovereto, in Trentino, è in atto un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra con Michaela Biancofiore, che dopo lo scrutinio di 175 su 177 sezioni è al 36,81% e Donatalla Conzatti al 36,54%.

A Trento il presidente della cantina LaVis ed ex dirigente comunale Pietro Patton del centrosinistra con il 41,17% (223 di 224 sezioni) si impone contro la deputata leghista uscente Martina Loss (36,58%), mentre a Pergine Valsugana risulta confermata la senatrice leghista uscente Elena Testor (44,03%, definitivo). Alla Camera invece centrodestra pigliatutto con Andrea De Bertoldi a Trento (40,64% 253 su 264 sezioni) e Vanessa Cattoi a Rovereto (42,50%, 250 su 264 sezioni). (ANSA).