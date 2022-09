Elezioni: Svp piglia tutto, in Trentino centrodestra avanti

(ANSA) - TRENTO, 26 SET - In Alto Adige la Svp fa il pieno, mentre in Trentino il centrodestra è in vantaggio sul centrosinistra, anche se nel collegio uninominale del Senato di Trento è un testa a testa. Ovviamente si tratta di dati parziali perché lo scrutinio è ancora in corso. La Svp sembra andare verso la conferma dei parlamentari uscenti Meinhard Durnwalder, Renate Gebhard, Manfred Schullian, Julia Unterberger e Dieter Steger. Anche nel collegio Bolzano-Bassa Atesina del Senato, l'unico con un elettorato a maggioranza 'italiana', il candidato Svp Manfred Mayr è in testa (47%), seguito dall'ex sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli (Pd-centrosinistra) con il (17,57% e da Maurizio Bosatra (Lega-centrodestra) con il 12,79%.

Come detto nel collegio uninominale del Senato di Trento - 107 sezioni scrutinate su 224 - la partita si gioca tra la deputata leghista uscente Martina Loss (37,38%) e l'ex dirigente comunale Pietro Patton (39,61%) dell'Alleanza democratica per l'autonomia Nel collegio uninominale del Senato di Rovereto - 68 sezioni scrutinate su 177 - è al momento in vantaggio la vicepresidente e deputata di Coraggio Italia Michaela Biancofiore (con il 39,82%) sostenuta da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati, seguita dalla senatrice uscente Donatella Conzatti di Italia Viva (Alleanza democratica per l'autonomia) con il 33,57%. Per il collegio uninominale del Senato in Valsugana - 83 sezioni su 127 - si va verso la riconferma della senatrice leghista uscente Elena Testor (44,23%), mentre il centrosinistra di Alleanza democratica per l'autonomia candida l'ex sindaco di Levico Michele Sartori (31,14%).

Per quanto riguarda il collegio uninominale della Camera a Trento (8 sezioni su 264) il senatore uscente di FdI, Andrea de Bertoldi (Lega, FdI, FI e Noi Moderati) è in vantaggio con il 47,82% su Sara Ferrari (24,74%) sostenuta da Pd, Sinistra Italiana-Verdi, +Europa e Impegno Civico. Anche a Rovereto - 12 sezioni scrutinate su 264 - il centrodestra è avanti con la deputata uscente Vanessa Cattoi della Lega (51,71%), mentre Michela Calzà, candidata del centrosinistra, segue con il 23,02%. Alla Camera il Trentino Alto Adige elegge anche tre deputati nel collegio plurinominale regionale. (ANSA).