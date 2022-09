Elezioni: Pd difende il senatore 'italiano' in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 SET - Il Pd-centrosinistra difende l'unico senatore di lingua italiana in Alto Adige. L'ex sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli vince con il 26,13 %. Doveva essere una volta a tre e così è stato: il candidato della Svp Manfred Mayr, che in nottata è stato a lungo in testa, ora è al 25,54% e il candidato leghista del centrodestra Maurizio Bosatra al 24,81%. Spagnolli ha così impedito il 'cappotto' della Svp che conquista tutti gli altri collegi in Provincia di Bolzano, sia al Senato che alla Camera.

"E' andata come doveva andare. Rappresenterò a Roma l'autonomia e l’altro Alto Adige". Lo afferma l'ex sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli, eletto al Senato per il centrosinistra. "Rappresenterò tutti - aggiunge - soprattutto chi non vota Svp". Spagnolli risulta al momento infatti l'unico parlamentare non Svp in Alto Adige.

Al Senato tornerà così per Merano Julia Unterberger (47,84%) e per Bressanone Meinhard Durnwalder (46,11%). Alla Camera sono stati confermati, sempre per la Svp, nei collegi uninominali Renate Gebhard (57,41%) e Manfred Schullian (33,34%, 213 su 228 sezioni) e anche al plurinominale è data per certa l'elezione del senatore uscente di Dieter Steger. (ANSA).