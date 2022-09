Elezioni: alle 19 affluenza al 52,5% in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 25 SET - Secondo i dati del Viminale si è fermata al 52,56, rispetto al 60,52% del 2018, l'affluenza degli elettori in Trentino Alto Adige alle ore 19. In Trentino l'affluenza è stata del 53,87 (63,01 nel 2018), mentre in Alto Adige la percentuale di cittadini che alle 19 è andata a votare è il 51,16 (57,97 il dato precedente). A nazionale ha votato il 51,25% degli aventi diritto, quando i dati sono relativi a circa metà dei comuni (relativi a 6.716 enti su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 59,25% degli elettori per la Camera. (ANSA).