Tumori: alla Fondazione Pezcoller il premio Aacr Outstanding

(ANSA) - TRENTO, 24 SET - La Fondazione Pezcoller di Trento, per il tramite del suo presidente Enzo Galligioni, ha ricevuto il premio Aacr Outstanding Achievement Award 2022 assegnato dall'Associazione americana di ricerca sul cancro, la più rappresentativa a mondo. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato dal past president dell'associazione Raymond DuBois nell'ambito della cerimonia per il 115/o anniversario dell'Aacr che si è tenuta mercoledì 21 settembre a Washington.

L'evento ha consentito di celebrare i grandi progressi nella ricerca sul cancro, raggiunti dall'Aacr nel 1907 ad oggi, e allo stesso tempo mettere in evidenza come i progressi della ricerca, continueranno a generare trattamenti efficaci e aumentare le possibilità di guarigione, a beneficio dei pazienti oncologici di tutto il mondo. Per la Fondazione Pezcoller si tratta di uno straordinario riconoscimento che premia 40 anni di attività a sostegno della ricerca contro il cancro, e 25 di sodalizio con la Aacr. (ANSA).