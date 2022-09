Birreria di Lagundo diventa un cinema per raccogliere fondi

(ANSA) - BOLZANO, 24 SET - La birreria speciale Forst di Lagundo, in Alto Adige, si è trasformata in una sala cinematografica di grande eleganza e stile, proiettando per la prima volta il road-movie Joe Der Film, primo film comico prodotto e realizzato interamente in Alto Adige. Presenti Cellina von Mannstein di Forst, il produttore Markus Frings e gli attori principali e coproduttori Thomas Hochkofler e Lukas Lobis.

La premiere - sottolinea una nota - ha avuto anche un momento molto importante di solidarietà perché, grazie alla enorme generosità degli ospiti, è stata raccolta la cifra sorprendente 109.950 euro consegnata poi al vicepresidente dell'associazione Alto Adige aiuta (Südtirol hilft) Leopold Kager. (ANSA).