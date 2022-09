Arresto a Merano: in auto pistole, tirapugni e un manganello

(ANSA) - TRENTO, 24 SET - I carabinieri di Merano hanno arrestato un uomo che girava in città di notte armato di pistola. I reati contestati sono porto abusivo di arma comune da sparo, ricettazione e porto di armi. I carabinieri hanno notato un'auto con il finestrino abbassato parcheggiata sulle strisce pedonali nei pressi dell'incrocio tra via Speckbacher e via bersaglio.

Proprio in quel momento è arrivato a piedi il proprietario dell'auto ed i carabinieri lo hanno fermato per identificarlo. A bordo del veicolo hanno trovato una pistola semiautomatica pronta all'uso, una pistola "scacciacani", un tirapugni, un manganello e un cappuccio "passamontagna".

I carabinieri, partendo dal numero di matricola dell'arma, sono arrivati a chi ne aveva denunciato il possesso e, recatisi a casa sua, hanno scoperto che la pistola era stata recentemente rubata. Peraltro l'uomo fermato non è titolare di alcuna licenza né di porto né per il trasporto. I carabinieri quindi, ritenendo sussistere a suo carico il reato di porto abusivo di arma da sparo, reato che prevede l'arresto facoltativo in flagranza di reato, lo hanno dichiarato in stato d'arresto e hanno informato il pubblico ministero che ne ha disposto l'accompagnamento al carcere di Bolzano. L'uomo è stato poi condannato ad un anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa, e 2.800 euro di multa.

(ANSA).