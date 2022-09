Tir in fiamme al Brennero, code in autostrada

(ANSA) - BOLZANO, 23 SET - Un tir in fiamme ha causato questa notte lunghe code sull'autostrada del Brennero. Verso l'una di notte, il camion con un carico di fertilizzante biologico si è incendiato in autostrada sulla corsia nord tra Vipiteno e il confine di stato. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, il mezzo era già completamente avvolto dalle fiamme. L'autostrada è stata chiusa in direzione nord per la durata i lavori di spegnimento e sgombero. Il traffico è stato deviato per la statale del Brennero. Solo verso le ore 7 l'A22 è stata riaperta, nel frattempo si erano formate code di circa quattro chilometri. (ANSA).