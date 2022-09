Provincia Trento valuta bonus bolletta anche sopra 4,5 Kw

(ANSA) - TRENTO, 23 SET - La Provincia autonoma di Trento valuta di allargare la platea dei beneficiari del contributo in bolletta da 180 euro a famiglia anche alle circa 40.000 utenze con potenza tra i 4,5 Kw ed i 6 Kw. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in conferenza stampa a Tonadico, nel Primiero. La valutazione in corso riguarda ovviamente anche lo stanziamento previsto in precedenza, pari a 40 milioni di euro, che dovrà eventualmente essere rivisto in caso venissero inclusi nel contributo in bolletta anche i nuovi utenti. "Possiamo considerarle famiglie medie, del tutto normali e non benestanti", ha detto Fugatti.

(ANSA).