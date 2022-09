Muore travolto dal trattore un agricoltore in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 23 SET - Un agricoltore è deceduto in seguito ad un incidente nelle campagne di Castione, sull'altopiano di Brentonico, in Trentino. L'uomo, dalle prime ricostruzioni, si trovava alla guida di un trattore che, per cause ancora da accertare, si è rovesciato. A dare l'allarme, introno alle 13, sono stati alcuni ciclisti di passaggio.

Sul posto sono intervenuti gli operatori di soccorso, l'eliambulanza con l'equipe medica, i vigili del fuoco e i carabinieri di Brentonico. I rilievi sono in corso.