Fridays for future, sciopero globale del clima

(ANSA) - BOLZANO, 23 SET - I ragazzi di Fridays for future sono tornati in piazza anche a Bolzano. Oltre a radunarsi in piazza del Tribunale alcuni attivisti hanno anche lasciato diverse grandi scritte in vernice bianca sulle strade della città come "Change is now" in piazza Erbe e "Vote for climate" in piazza Walther, che in parte sono già state cancellate dal Comune di Bolzano.

"Quest'estate ha mostrato a tutti noi a cosa andiamo incontro se non tiriamo rapidamente il freno d'emergenza. La crisi climatica sta causando da anni disastri naturali, povertà, fame e morti in tutto il mondo; ora anche noi in Europa cominciamo a sentirne gli effetti", è stato detto oggi in piazza Tribunale.

"Per questo motivo siamo scesi in piazza insieme a persone di tutto il mondo. Questo sciopero globale del clima sarà particolarmente importante anche per un altro motivo. Il 25 settembre si terranno probabilmente le elezioni più importanti di questo decennio. Dipende dalle decisioni che prendiamo oggi se una buona vita su questo pianeta sarà ancora possibile per la nostra generazione. Questi 5 anni decideranno quale strada prendere, se riusciremo a cambiare rotta in tempo o se cadremo verso una catastrofe climatica inarrestabile", hanno detto di giovani.

"È importante che molti si rechino alle urne pensando al futuro della nostra generazione. È fondamentale che la società civile si mobiliti ora per difendere le politiche rispettose del clima e la solidarietà. Ci sono forze politiche che hanno votato contro l'Accordo sul clima di Parigi e il Green New Deal europeo, che criticano sistematicamente gli attivisti per il clima e si oppongono costantemente a una politica climatica progressista e giusta che il nuovo governo potrebbe mettere in atto. Questo ci porterebbe molto indietro nella lotta contro la crisi climatica e metterebbe a rischio il rispetto degli accordi internazionali sul clima. Ecco perché dobbiamo agire, scendere in piazza e far sentire la nostra voce", così i ragazzi di Fridays for future. (ANSA).