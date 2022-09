Alto Adige: Svp, ora ora serve più e non meno autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 23 SET - "Ora non serve meno autonomia ora, ma più autonomia". Lo afferma il segretario Svp Philipp Achammer in occasione della chiusura della campagna elettorale. "In questo momento dobbiamo essere in grado di dare una risposta a quelle persone che stanno avendo difficoltà, ad esempio a causa del caro energia. Abbiamo bisogno di un sollievo immediato", aggiunge.

Riguardo a una possibile vittoria "delle forze nazionaliste a livello statale", Achammer ribadisce: "Durante la campagna elettorale, tutti improvvisamente si sono dichiarati amici dell'autonomia. Anche quelli che finora hanno detto o fatto l'esatto contrario. Noi, invece, difenderemo in modo convinto la nostra autonomia, prima e dopo le elezioni, e difenderemo i nostri diritti duramente conquistati e contro il nazionalismo, il centralismo e l'eurofobia", conclude il segretario della Svp.

(ANSA).