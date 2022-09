Covid: in Südtirol 375 Neuinfektionen

(ANSA) - BOZEN, 22 SEPT - In Südtirol wurden in den vergangenen 24 Stunden 375 Covid-Neuinfektionen festgestellt.

Davon 12 durch PCR- und 363 durch Antigentests. Die Zahl der Todesopfer liegt bei 1.539, seit Beginn der Pandemie. Derzeit befinden sich 2561 Südtiroler in Quarantäne und 243 genesen. Die Wocheninzidenz steigt weiter an und liegt nun bei 417 (+11).

Nach den letzten veröffentlichten Zahlen befinden sich in den Normalstationen 48 Covid-Patienten (+8), zwei Patienten in Privatkliniken und drei Patienten in intensivmedizinischer Behandlung (-1). (ANSA).