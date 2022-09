Auto e minibus in fiamme sulla Mendola e in val Ridanna

(ANSA) - BOLZANO, 22 SET - Un'automobile e un minibus sono stati distrutti, nel giro di poche ore, da roghi sulla Mendola e a Ridanna. Il primo incendio si è verificato ieri sera, poco dopo le 22, sulla strada della Mendola. All'arrivo delle prime forze d'intervento, il mezzo era già stato avvolto dalle fiamme.

L'incendio è stato spento in breve tempo, ma il veicolo è stato completamente danneggiato, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Questa mattina, poco prima delle 8, un altro incendio di un minibus sulla strada provinciale della val Ridanna poco prima del hotel Gassenhof. Anche in questo caso non ci sono stati feriti, ma il mezzo è stato distrutto dalle fiamme. (ANSA).