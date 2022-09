Elezioni: l'appello al voto del vescovo Muser

(ANSA) - BOLZANO, 21 SET - In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, il vescovo Ivo Muser invita a recarsi alle urne: "Tocca a noi, cittadine e cittadini aventi diritto al voto, contribuire attivamente con la nostra scelta al percorso politico del Paese. Una democrazia viva ha bisogno di partecipazione", sottolinea monsignor Muser, che si richiama ai valori cristiani della giustizia sociale e della salvaguardia del Creato.

"In molti Paesi non c'è la possibilità di beneficiare delle opportunità di una democrazia per costruire il bene comune a favore delle generazioni attuali e future. "Un'autentica democrazia è partecipativa, ha bisogno di ognuno di noi", sottolineano il vescovo Ivo Muser e il referente diocesano per i problemi sociali e il lavoro Johann Kiem in vista delle elezioni politiche.

"La Chiesa - rimarca il vescovo - rimane apartitica, ma non deve essere apolitica o addirittura indifferente. Seguendo Gesù Cristo, la Chiesa sta dalla parte dei più deboli. Deve e vuole impegnarsi per una maggiore giustizia sociale, per la salvaguardia e la cura attiva del Creato e per la convivenza pacifica, sostenendo politiche orientate al bene comune, socialmente eque ed ecologicamente sostenibili".

Nell'invito ad andare a votare, il vescovo e il referente diocesano ricordano che "ancor più in tempi di crisi si fa sentire l'esigenza di un alto senso del bene comune. La giustizia e la solidarietà devono essere messe al centro quando si prendono decisioni sostenibili per la società e per l'ambiente, che permettano alle generazioni future di godere di buone condizioni di vita senza l'eredità di carichi materiali e finanziari eccessivi." (ANSA).