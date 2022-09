Open Fiber: fibra ottica in altri sei Comuni del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 20 SET - Dato il considerevole numero di utenze, Open Fiber, in questi giorni ha effettuato un importante intervento di upgrade della banda ultra larga in tutta la provincia di Trento, incrementando di ben 5 volte la capacità iniziale della rete Ftth, in modo da evitare futuri disagi per gli utenti. Entro la fine di settembre Castelnuovo, Contà, Fai della Paganella, Strembo, Trambileno, Ville d'Anaunia si aggiungeranno ai comuni delle aree bianche (periferiche) del Trentino che già possono beneficiare della connettività in fibra ottica Fiber to the home. Secondo Open Fiber, società che si è aggiudicata i bandi pubblici di Infratel e che si sta occupando della realizzazione di reti ultraveloci su tutto il territorio provinciale, ad oggi sono complessivamente oltre 116.000 gli utenti di 105 comuni che dispongono di infrastrutture ultrabroadband e che possono quindi rivolgersi agli operatori partner di Open Fiber per attivare il servizio.

Nella Provincia autonoma di Trento - precisa una nota - il valore del progetto, finanziato con fondi pubblici, ammonta a 72 milioni di euro. La nuova rete rimarrà di proprietà pubblica, mentre Open Fiber ne curerà la gestione e la manutenzione per i prossimi venti anni. (ANSA).