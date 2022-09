Onu: Kompatscher a New York per parlare di minoranze

(ANSA) - BOLZANO, 20 SET - Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher è in viaggio verso New York, dove domani, mercoledì 21 settembre, parteciperà ad un incontro ad alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione del 30/o anniversario della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle minoranze. La partecipazione del presidente altoatesino è stata concordata tra i ministri degli Esteri di Austria e Italia e lo stesso presidente della Provincia in occasione dell'evento sui "30 anni della Dichiarazione sulla risoluzione delle controversie", tenutosi a Bolzano l'11 giugno scorso, informa la Provincia di Bolzano.

(ANSA).