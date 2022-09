Covid: 614 nuovi contagi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 SET - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 614 nuovi casi positivi al Covid-19. Di questi, 12 sono stati rilevati sulla base di 250 tamponi pcr e 602 sulla base di 2.480 test antigenici.

Prosegue, come nelle ultime due settimane, la crescita dell'incidenza settimanale per 100.000 abitanti che è ora è 384 (38 in più rispetto ad ieri) e del numero delle persone attualmente positive ed in isolamento domiciliare che sono 2.441 (498 in più).

Non vengono segnalati nuovi decessi, mentre i pazienti Covid-19 ricoverati, secondo dati aggiornati ad ieri, sono 3 in terapia intensiva, 43 nei normali reparti ospedalieri (7 in più rispetto al giorno precedente) e 2 (due in meno) nelle strutture private convenzionate. I guariti sono 116 per un totale di 255.822. (ANSA).