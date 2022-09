Volley: Lavia, Michieletto e Sbertoli premiati in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 19 SET - Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Riccardo Sbertoli, pallavolisti della nazionale vittoriosa al mondiale in Polonia e di Trentino volley, sono stati premiati con il distintivo raffigurante l'Aquila di San Venceslao, la massima onorificenza conferita dalla Provincia autonoma di Trento. I giocatori sono stati ricevuti nella sede della Provincia assieme al presidente della Trentino Volley, Bruno Da Re, e al team manager, Riccardo Michieletto (il papà di Alessandro). "Una vittoria - ha detto Sbertoli - che ci ha regalato tanta felicità e tanta carica. È stata un'impresa bella e difficile. Essere ritornati fa molto piacere. A Trento si sente molto il calore della gente e noi non vedevamo l'ora di ricominciare a lavorare per le prossime sfide", ha concluso guardando all'inizio del campionato il 2 ottobre contro Siena.

Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha sottolineato l'importanza del messaggio che Sbertoli, Lavia e Michieletto sono riusciti a dare al Trentino e ai tanti ragazzi, offrendo loro un motivo in più per avvicinarsi allo sport e in particolare al volley. I risultati internazionali, ha aggiunto il presidente, sono la prova di un'Italia - e di un Trentino - che fa bene in tutte le discipline e il coronamento degli sforzi di una società come Trentino volley per far crescere il movimento giovanile. (ANSA).