Neve in Trentino, sopra i 2.000 metri caduti oltre 20 cm

(ANSA) - TRENTO, 17 SET - Come annunciato, nella notte un fronte freddo è transitato sul Trentino con precipitazioni diffuse a carattere temporalesco. I valori di precipitazione maggiori - comunica la Provincia autonoma di Trento in una nota - si sono registrati sui settori meridionali e orientali, con mediamente 20-30 millimetri ma valori molto maggiori localmente dove i temporali sono stati più intensi: si segnalano in particolare 75 millimetri a Storo e 69 millimetri a Tenno. Nelle valli nord-occidentali invece i quantitativi sono stati molto ridotti.

Le nevicate - ancora la nota - hanno interessato soprattutto il territorio orientale della provincia. Sono caduti 1 o 2 centimetri di neve fino ai 2000 metri. Sopra i 2000 metri, nelle zone dei passi dolomitici, localmente sono caduti fino a 5-15 centimetri. In quota, sopra i 2500 metri sono caduti anche più di 20 centimetri di neve.

Per quanto riguarda la viabilità, in linea con le previsioni, la nevicata ha riguardato essenzialmente le zone a quota superiore ai 1950-2000 metri delle valli di Fiemme, Fassa e del Primiero. Si sono registrati accumuli apprezzabili, tra i 3 ed i 15 centimetri, sui passi Rolle, Valle, S. Pellegrino, Fedaia, Pordoi e Sella, che hanno impegnato complessivamente 6 mezzi del Servizio Gestione Strade per lo sgombero neve ed i trattamenti antighiaccio.

A partire dalle ore 10:30 con l'attenuazione delle precipitazioni, la viabilità si è normalizzata - prosegue la nota - ed anche i passi a quota superiore a 2.200 metri sono raggiungibili senza necessità di attrezzatura invernale. Le precipitazioni stanno cessando quasi ovunque e lasceranno spazio ad un graduale miglioramento nel corso della giornata con venti in intensificazione da nord e locale föhn in valle. (ANSA).