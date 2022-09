Meteo: in Trentino è caduta la prima neve

(ANSA) - TRENTO, 17 SET - Prima nevicata della stagione in Trentino. I fiocchi sono caduti ad una quota di circa 1.800 metri, in alcuni casi anche più in basso. In Provincia di Trento i mezzi della Provincia, questa mattina, sono stati impegnati nello sgombero della neve sulla SS 346 del passo San Pellegrino.

Neve anche in valle di Fassa e sulla Marmolada, sul gruppo del Brenta, sul ghiacciaio Presena (nella foto), sulla Paganella, a Folgaria e nel Primiero. La neve è caduta anche in Alto Adige, dall'Alpe di Siusi a Obereggen, alla val Senales. (ANSA).