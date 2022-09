Elezioni: Urso, FdI sarà il primo partito del Nordest

(ANSA) - TRENTO, 17 SET - "Fratelli d'Italia sarà il primo Partito del Nordest, con risultati straordinari anche qui a Trento dove da anni stiamo registrando forte disaffezione verso l'alleanza sinistra-autonomisti trentini che poco ha apportato a questo territorio". Lo ha affermato il presidente del Copasir e senatore di Fratellli d'Italia Adolfo Urso, già Commissario provinciale a Trento e candidato al senato in Veneto per Fratelli d'Italia, intervenendo oggi a Trento alla conferenza stampa promossa dal coordinamento regionale del Partito di Giorgia Meloni. Presenti anche il coordinatore regionale Alessandro Urzì, il senatore Andrea De Bertoldi e la consigliera provinciale trentina e candidata capolista alla Camera Alessia Ambrosi.

"I trentini, i veneti, l'intera nostra Nazione sta guardando con fiducia al progetto del centrodestra che ha saputo fare quadrato attorno ad un programma chiaro ed esaustivo: la leadership di Giorgia Meloni, poi, è sinonimo di coerenza e motivo di fiducia", ha aggiunto Urso, che poi ha concluso, "il nostro obiettivo qui in Trentino è superare il Pd di Letta, un obiettivo alla portata perché la sinistra non convince più".

