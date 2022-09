Controlli dei carabinieri in tutta la provincia di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 17 SET - I carabinieri del comando provinciale di Bolzano hanno svolto un servizio coordinato "a largo raggio" che ha riguardato centri urbani e viabilità principale. Le nove compagnie hanno dispiegato una cinquantina di autopattuglie, affiancate - come detto - da due cani e relativi conduttori appartenenti al nucleo CC cinofili di Laives e da un mezzo aereo del 3° nucleo CC elicotteri di Bolzano.

L'uso in orario notturno dell'elicottero permette, sia con il suo potente faro che con eventualmente la telecamera infrarossi, di controllare le aree non illuminate quali i parchi, le aree lungo i fiumi e le campagne.

Quasi 450 - precisa una nota dell'Arma - sono state le persone controllate e più di 200 veicoli. Controllati anche una sessantina di locali pubblici e relativi avventori senza riscontrare violazioni. Lungo le arterie stradali più importanti sono stati svolti posti di controllo rinforzati a doppio senso di marcia. I cani sono stati capaci di fiutare anche le più piccole quantità di droga e ci sono stati sette sequestri: uno a Vipiteno, Egna e Bressanone e quattro a Merano. Di questi uno è stato sequestro penale e sei amministrativi con segnalazione al prefetto.

La serata è stata abbastanza tranquilla nel complesso e si è segnalata solo una guida in stato d'ebbrezza (in val Pusteria) - si legge ancora nella nota - e 10 altre minori violazioni del codice della strada. In centro città, i carabinieri sono fortunatamente intervenuti con grande tempestività per impedire il degenerarsi di un principio di rissa tra due gruppi di giovani, alcuni anche minorenni, che si sono affrontati lungo la via davanti a un pubblico locale. (ANSA).